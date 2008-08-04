Повітря в Пекіні безпечне для здоров`я спортсменів

Якість повітря в китайській столиці не матиме негативного впливу на стан здоров`я прибулих сюди для участі в Олімпіаді спортсменів. Про це заявив журналістам замкерівника міського управління з охорони довкілля Ду Шаочжун, пославшись на відповідний висновок експертів МОК.

Він розкритикував спроби деяких ЗМІ пояснити серпанок, що висить в цей час року над Пекіном, підвищеним рівнем забрудненості атмосфери, вказавши, що вона, в основному, пов`язана з кліматичними особливостями даної місцевості. "Ми не схвалюємо спроб робити висновки про якість повітря на підставі фотографій, оскільки це всього лише візуальне зображення, яке не дає уявлення про склад повітря", - сказав Ду Шаочжун. "Відповідь на питання про те, чи відповідає якість повітря стандартам, повинні давати спеціальні вимірювальні прилади", - підкреслив чиновник. "Введені недавно обмеження на рух автотранспорту в місті понизили рівень забруднення", - сказав він, додавши, що влада проте працює над резервним екстреним планом реагування на погіршення екології в Пекіні. Він, зокрема, припускає введення додаткових обмежень на використання приватного автотранспорту у межах міста, а також тимчасове закриття ряду підприємств. Ду Шаочжун ще раз підтвердив готовність пекінських властей гарантувати сприятливу екологічну обстановку в місті в період Ігор.

У свою чергу директор пекінської метеорологічної обсерваторії Го Ху прогнозує, що середня температура повітря в китайській столиці під час Олімпіади-2008 не перевищуватиме 24,9 градусів за Цельсієм. В останній тиждень висока температура повітря, сильна вологість і низька видимість із-за навислого над китайською столицею смогу викликали деякі побоювання у організаторів Ігор-2008, які раніше обіцяли безхмарне небо і відсутність спеки на відкритті Олімпіади. За словами Го Ху, всі ці обіцянки швидше за все будуть виконані, якщо підтвердяться попередні розрахунки, засновані на даних метеоспостережень за останні 30 років. Крім того, згідно з традиційним китайським місячним календарем, перший день осені, яка принесе з собою деяке пониження температури, наступає в поточному році 7 серпня - за один день до церемонії відкриття пекінських Ігор. "Температура і вологість знизяться, в серпні нас чекає краща якість повітря і комфортніша погода", - вважає експерт.

У липні-серпні над Пекіном дуже часто з`являється серпанок, який, як указують експерти, обумовлений, в першу чергу, особливостями клімату і географічного положення китайської столиці. Разом з тим, багато зарубіжних ЗМІ вважають її наслідком підвищеного забруднення повітря автомобільними і промисловими викидами, на підставі чого критикують пекінські власті за нібито недостатні заходи по поліпшенню екологічної ситуації.

ami-tass.ru