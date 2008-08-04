МОЗ: Від повеней постраждало півтисячі людей

Як повідомили УНІАН в прес- службі МОЗ, в результаті паводку, який стався 23-26 липня в західних областях України, а саме, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській та Вінницькій областях постраждало

498 людей (станом на 02.08.08 року на 06.00).

Із них:

35( в т.ч. 8 дітей) - загинуло та зникло безвісті, із них:

23 (в т.ч. 7 дітей) у Івано-Франківській;

12 (в т.ч. 1 дитина) у Чернівецькій;

424 - госпіталізовано, із них:

318 в Івано-Франківській (239 - по соціальним показам, 79 - соматичні хворі)

10в Львівській (8 - по соціальним показам, 1- соматичні хворі)

59 в Чернівецькій (46- по соціальним показам, 13- соматичні хворі)

12 в Вінницькій (по соціальним показам )

13 в Тернопільській (1- по соціальним показам, 12- соматичні хворі)

12 в Закарпатській (по соціальним показам )

Завдано матеріальних збитків на суму 64269,486 тис. грн., 123 будівлям закладів охорони здоров’я України.