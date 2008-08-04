Хто може бути усиновлювачем?

10:39, 04 серпня 2008
Країна
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Карпачова звернулася до Конституційного Суду

Омбудсман попросила КС визначити конституційність норм Сімейного кодексу щодо визначення усиновлювачів

До Конституційного Суду України 1 серпня надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 211 Сімейного кодексу України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату суду.

Довідка УНІАН. Стаття 211 Сімейного кодексу України визначає осіб, які можуть бути усиновлювачами

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