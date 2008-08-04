Найоширеніші помилки у догляді за шкірою обличчя

Кожна з нас прагне виглядати на всі 100 балів і мати красиву шкіру. У гонитві за красою ми, на жаль, дуже часто помиляємося і робимо щось, що насправді не приносить ніякої користі нашій шкірі.

Ми пропонуємо Вам ознайомитися з найбільш частими помилками на щодо догляду за шкірою, щоб в майбутньому не повторювати подібні помилки:

Якщо використовувати косметичні засоби по догляду за шкірою в більшому об`ємі, то можна буде скоріше досягти певного результату

На жаль, це дуже часта помилка. Якщо Ви щодня наноситимете на шкіру більше крему або більше лосьйону, чим насправді це необхідно, то Ви ризикуєте незабаром опинитися на прийомі у дерматолога. Використовуйте рівно стільки крему, скільки необхідно, наприклад, щоб зволожити шкіру. Якщо в кремі містяться такі активні компоненти як вітамін С, ретинол, глюколієва кислота, потрібно бути особливо обережним. Креми і гелі, що містять дані компонент, необхідно накладати на шкіру в зовсім невеликій кількості (щоб тільки покрити шкіру обличчя).

Всім необхідно користуватися очищуючим тоніком для обличчя

Приблизно 90% жінок вважають, що очищуючий тонік для обличчя просто зобов`язаний бути в їх косметичці. Насправді він дійсно повинен бути присутнім в косметичці, але тільки в тому випадку, якщо у Вас жирна і схильна до акне шкіра обличчя. У решті випадків немає особливої необхідності користуватися тоніком для обличчя. Навіть в тому випадку, якщо у Вас якраз таки жирна шкіра, Вам не слід користуватися тоніком по 3-4 рази на день, нескінченно очищаючи шкіру. Подібними діями ми лише зневоднюємо шкіру і лишаєм її природних жирів, які їй необхідні для того, щоб залишатися красивою, м`якою і бархатистою.

Бальзами для губ здатні викликати звикання

Насправді це не так, бальзами лише допомагають нам відчувати себе комфортно (губи достатньо зволожені, не пересихають, шкіра не тріскається). Саме із-за нашого прагнення до комфорту ми і прагнемо відразу ж нанести бальзам на губи як тільки з`являється відчуття сухості губ. Бажання нанести бальзам ніяк не пов`язане з наявністю якихось компонентів, які викликають звикання. Замість бальзаму для губ можна також використовувати зволожуючий крем для губ і звичайний вазелін.

Необхідно завжди купувати окремо крем під очі

Більшість жінок вважають, що крім крему дли обличчя, необхідно завжди купувати ще окремо крем під очі. Насправді - це звичайна помилка. Поза сумнівом, шкіра навколо очей дуже ніжна і потребує особливого зволоження. Проте якщо Ви і так регулярно використовуєте якісний зволожуючий крем для обличчя, то Вам немає ніякої необхідності купувати ще окремо крем під очі. Даний крем для обличчя підійде і для шкіри очей. Найважливіше – це звернути увагу, щоб в цьому випадку, до складу крему не входили ніякі ароматизатори, щоб не спровокувати поразнення шкіри навколо очей.

Складно добитися результату, якщо користуватися засобами догляду різних серій і різних ліній

Практично будь-який косметолог відповість, що не всі засоби тієї або іншої лінії однаково хороші, іноді слід все ж таки комбінувати одні косметичні лінії з іншими, щоб добитися кращого результату. Єдине, що важливе – це не проявляти самодіяльність при підборі тих або інших ліній, а дощволити це зробити косметологові, якого Ви регулярно відвідуєте і який знає нюанси Вашої шкіри

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