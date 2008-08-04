Підтоплені на Прикарпатті скотомогильники взято під охорону

Міліція Прикарпаття взяла під охорону скотомогильники області, підтоплені унаслідок повені.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, мета таких заходів – запобігти виникненню епідемій.

У зонах затоплення чи підтоплення розгорнули роботу лабораторії, що здійснюють бактеріологічні та санітарно-гігієнічні дослідження води і ґрунту.

В УМВС зазначають, що унаслідок стихії повністю були підтоплені шість скотомогильників на території Косівського, Тисменицького, Снятинського і Верховинського районів. Зараз усі вони перебувають під цілодобовою охороною працівників міліції, по периметру об’єктів виставлені відповідні інформаційні вказівники. Також працівники МВС інформують громадян про те, що у зонах, які були затоплені повністю, не можна користуватися водою з криниць. Вживати і готувати їжу можна тільки на завезеній питній воді.

За інформацією відділу ветеринарної міліції УМВС в області, з усіх скотомогильників спеціалісти держветмедицини взяли проби ґрунту для дослідження на наявність збудника сибірської виразки. Зокрема, були обстежені місця захоронення тварин у селах Кобаки і Розтоки Косівського району, Побережжі та Кривотулах Тисменицького району, Усті Снятинського району, Білоберізки Верховинського району. До остаточних висновків досліджень доступ і підхід до цих об’єктів заборонений.

За даними облдержадміністрації, під час повені на Івано-Франківщині було підтоплено 18 скотомогильників, 38 кладовищ і 4 полігони твердих побутових відходів (м. Снятин, м. Галич, смт. Верховина).