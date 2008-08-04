Триває Міжнародна конференція з питань боротьби зі СНІДом

У столиці Мексики розпочалася міжнародна конференція, присвячена боротьбі з глобальною епідемією синдрому набутого імунодефіциту. Головна мета учасників – довести, що хворі на СНІД не мусять бути об’єктом остракізму, дискримінації, почуватися навічно заплямованими, бо хворі – люди, які стали жертвами вселюдського лиха під назвою СНІД.

До Мехіко з’їхалися медики, дослідники, урядовці з багатьох країн, представники міжнародних благодійних осередків, неурядових громадських організацій, журналісти. Серед учасників – генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун і колишній президент США Білл Клінтон.

Іще 2001 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Об’єднану програму боротьби зі СНІДом. Вона розрахована на 10 років із тим, щоб до 2010-го досягти того, щоб ліки від СНІДу й профілактичні засоби, насамперед презервативи, були універсально доступні. Кошти, надані для реалізації Програми, збільшилися ушестеро і торік сягнули 10 мільярдів доларів.

Світова картина СНІДу виглядає в цілому невтішно, хоча певні досягнення є. Як підкреслив Петер Піот, виконавчий директор програми, глобальна епідемія СНІДу вбила більше людей, аніж загинуло у світових війнах.

Лише за минулий рік 33 мільйони осіб заразилися вірусом імунодефіциту, одначе це на 200 тисяч менше, ніж 2006 року, тобто не все так безнадійно. За словами Піота, скоротилася й кількість померлих від СНІДу. У багатьох країнах починають спрацьовувати заходи для відвернення нових інфекцій.

У звіті ООН згадана Україна, але допомогу від США навряд чи дістане

Україну ж у звіті ООН згадали в негативному контексті. Там мовиться, що найбільше зростають темпи появи нових інфікованих вірусом імунодефіциту людини зафіксовано в Україні, а також у таких країнах, як Китай, Індонезія, Кенія, Мозамбік, Росія, та В’єтнам.

Епідемія має не всеосяжний, а вибірковий характер. Як зазначає звіт ООН, найбільше загрожені – особи гомосексуальної та бісексуальної орієнтації, наркомани, що діляться між собою нестерилізованими шприцами, проститутки обох статей або, як елегантно формулюють автори доповіді, «сексуальні працівники».

Цими днями американський Конгрес надав 39 мільярдів доларів на боротьбу зі СНІДом в Африці та в інших регіонах. Але навряд чи в України є реальні шанси отримати свою частку цих коштів для боротьби з поширенням хвороби.

Справа в тім, що ці кошти призначаються насамперед для найвразливіших регіонів світу. Тут на першому місці Африка на південь від Сахари – там 22 мільйони інфікованих. На другому місці Південно-Західна Азія – 4 мільйони 200 тисяч. На третьому – Латинська Америка з двома мільйонами заражених вірусом.

На цьому тлі Європа, Східна та Центральна, де півтора мільйона інфікованих, явно програє.

У самих Сполучених Штатах 2006 року було зареєстровано понад 56 тисяч новоінфікованих смертельним вірусом.

radiosvoboda.org