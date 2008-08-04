Медпрепарати з німесулідом повернуться у продаж

Медичні препарати, що містять німесулід, повернуться на прилавки аптек після того, як у їхніх інструкціях застосування з’явиться попередження про небезпеку цих препаратів для дітей.

Про це повідомив директор Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров’я України Віктор ЧУМАК.

«Фірми-виробники не поспішали вносити такі зміни - адже основним споживачем якраз і були маленькі діти, й тоді ми вирішили діяти радикально, повністю вилучивши препарати на основі німесуліду з аптек», - сказав він. В.ЧУМАК нагадав, що у вересні 2007 року МОЗ заборонило призначати німесулід дітям молодше 12 років. Причиною такого обмеження, за його словами, стали смертельні випадки серед маленьких дітей, яким призначали препарати, що містять німесулід.

У червні цього року МОЗ зупинило дію реєстраційних свідоцтв на всі лікарські засоби, що містять німесулід. Згідно з наказом відомства, препарати вилучили з реалізації до внесення змін до інструкцій.

«Нині вже 20 фірм із 26 такі зміни внесли, і невдовзі їм буде дозволена реалізація препаратів цієї групи», - сказав В.ЧУМАК.