Сторони в Мінську домовилися поліпшити умови життя дітей-сиріт на Донбасі
09:00, 19 травня 2016Країна
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Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що сторони у Мінську домовились підтримати зусилля на покращення умов життя дітей-сиріт на Донбасі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками вчорашнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
«Я з радістю хотів би повідомити вам, що сторони домовились підтримати усі зусилля, спрямовані на покращення життя дітей-сиріт та інших дітей, відлучених від своїх батьків. Діти дуже часто більше інших страждають від різноманітних наслідків конфлікту. Благополуччя вразливих по обидва боки від лінії зіткнення дітей дійсно заслуговує на увагу усіх нас», - наголосив Сайдік.
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