Часник нормалізує тиск

Щоденне споживання часнику нітрохи не гірше, ніж курс медикаментозного лікування, стверджують учені.

Часник - один з найпопулярніших героїв нашої народної медицини. Принаймні, в боротьбі з простудою йому точно немає рівних. Недавно учені виявили ще одну корисну властивість цієї невибагливої рослини. Виявляється, якщо приймати його щодня в певних дозах, можна привести в порядок свій кров`яний тиск.

Щоб зробити такий висновок, австралійські медики вивчили дані декількох сотень пацієнтів, що приймали часник в порошковому вигляді протягом 5 місяців. До кінця випробувального періоду у переважної більшості пацієнтів лікарі зареєстрували значне зниження тиску, при цьому, чим вище тиск був спочатку, тим сильнішим виявився позитивний ефект.

Як вважають автори дослідження, вся справа в алліцині, що міститься в часнику. Добова доза цієї речовини, достатня для лікування гіпертонії, ймовірно складає 3,6-5,4 міліграмів. Тобто в день треба з`їдати один зубчик середніх розмірів. Проте залишається незрозумілим, чи має "часникова терапія" довгостроковий ефект. Можливо, для підтримки ефекту гіпертонікам доведеться є часник без перерви.

Не дивлячись на незавершеність роботи, дослідники говорять, що це відкриття може бути важливим кроком на шляху позбавлення людства від сили-силенної серцевих хвороб. Адже підвищений тиск - не тільки симптом, але і причина багатьох напастей, зокрема інфарктів і інсультів. Проте примусити людину перейти на здорове харчування, скинути вагу і відмовитися від куріння не так-то просто, хоча саме такі рекомендації лікарі дають тим, хто страждає від гіпертонії. Що стосується пігулок, вони можуть мати досить неприємні побічні ефекти і до того ж коштують грошей. Часник же обійдеться вам дешевше, хоча побічні ефекти теж є - наприклад, різкий запах і не найприємніший смак.

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