Війна дієт: карбонат, жири чи вуглеводи?

Традиційно вважається, що найкраще допомагають скинути вагу дієти з низьким вмістом жирів. Проте нщодавно ізраїльські учені зробили заяву, спростувальну цю точку зору. За словами вчених з Університету ім. Бен Гуріона в Негеві, найефективнііе для схуднення дієти, бідні вуглеводами, а також дієти з низьким змістом карбонату, до яких якраз відносяться Середземноморські дієти.

Свою заяву вчені підкріпили дослідженням, що тривало два роки. У ньому взяли участь 332 добровольці, що мають досить велику кількість зайвих кілограм. Їх розділили на три групи, кожній з яких була запропонована одна дієта: Середземноморська, дієта з низьким змістом жирів і дієта, бідна вуглеводами. Протягом 24-х місяців добровольці повинні були дотримуватися «своєї» дієти.

Коли ж учені підвели підсумки дослідження, виявилось, що ті, хто «сидів» на дієті, бідній вуглеводами, втратили у вазі більше інших, в середньому позбавившись 10.3 фунтів, тобто, більш ніж від двадцяти кілограмів, оскільки фунт рівний 453,59 грамів.

Трохи менше – всього по 10 фунтів – втратили ті, хто дотримувався Середземноморської дієти. А ось людям, що застосовували знежирену дієту, вдалося позбавитися тільки 6.5 фунтів.

Таким чином, було наочно доведено, що знежирені дієти найменше підходять для схуднення. Крім того, вони не приносять користі здоров`ю, в той час, як Середземноморська дієта допомогла привести в ному рівень цукру в крові добровольців, що дотримувалися її, а дієта з низьким змістом вуглеводів «виправила» рівень холестерину.

Зрозуміло, що ідеальних для будь-якої людини дієт не існує, але дане дослідження хоча б показало охочим схуднути, в якому напрямі їм слід рухатися. А серйозність дослідження підкреслює і його тривалість, і відносно велика кількість добровольців обох статей і різного віку, що прийняли в ньому участь.

newsland.ru