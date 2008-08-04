У Керчі 5 людей покусала «чорна вдова»

За останні два тижні в реанімацію Керчі (Крим) доставлено 5 людей, яких покусали отруйні павуки «Чорна вдова».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі виконавчого комітету міської ради Керчі.

Одну з жительок міста павук-каракурт укусив у машині, ще двох жінок – на городах. Також на лікуванні знаходяться жителі довколишніх сіл – Багерова і Войкова.

«Для полегшення стану людей, які постраждали від отруйних укусів, були здійснені всі необхідні заходи, і їхньому життю нічого не загрожує, хоча стан залишається тяжким», - йдеться в повідомленні.

Керченські медики зазначають, що випадки укусу каракурта не рідкість, але цього року «павуки чомусь проявляють небувалу агресивність».

Лікарі рекомендують уважно оглядати одяг і взуття перед тим, як увійти до будинку. Відомі випадки, коли отруйних павуків заносили в будинок самі люди, після чого каракурти «поселялися» в спальних і ванних кімнатах.

Симптоми, які мають насторожити, - це біль, набряклість в місці укусу, ломота в суглобах.