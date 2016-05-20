Чисельність населення України - 42 млн 709 тис. осіб

Чисельність населення України станом на 1 квітня 2016 року становила 42 млн 709 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 51,6 тис. осіб менше, ніж на початок року.

У січні-березні 2016 року, за даними Держстату, в Україні народилося 97 678 дітей, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 100 734 дитини. У січні-березні було відзначено природне скорочення населення на 57 721 людину, тоді як у січні-березні 2015 року населення скоротилося на 62 040 осіб. Водночас, кількість іммігрантів в січні-березні поточного року перевищила кількість емігрантів на 4 706 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 6 325 осіб.

Усі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Читайте такожЧисельність населення України за січень-лютий скоротилася на 38,6 тис. осібНавесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України було істотно скориговано і зменшено до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався з кожним місяцем.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.