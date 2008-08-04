У Київській області - масовий мор риби

На півдні Київської області зафіксований масовий мор риби. На території сіл Галайки, Ненадиха, П`ятигори, Телижинці, Тайниця у водосховищах і в річці Роська – загинуло близько восьми тонн карася, товстолобика і коропа.

Прикметно, всі ставки, де була знайдена дохла риба, ніяк не зв`язані між собою – це відособлені водоймища.

Місцева влада до останнього нічого не говорила і не попереджала жителів – чи можна купатися і ловити рибу в таких водоймищах. Рибу ніхто не збирає, а на жарі вона розкладається. Жителі селищ побоюються інфекційних захворювань.

За словами начальника центру пропаганди управління МНС Київської області Вікторії Рубан, про те, що трапилося днями, повідомили місцеві жителі. Хоча плаваюча до верху черевом риба була помічена ще 31 липня.

"Санепідстанція взяла проби води і самої риби, щоб встановити причину загибелі, – розповіла Рубан. – Результати, обіцяють, будуть у вівторок-середу". У будь-якому разі, всі водоймища очищатимуться. Можливо, воду в них повністю спустять. Якщо ні – очищення відбуватиметься за допомогою вапна.

Проте місцеві жителі стверджують, що на місце загибелі приїжджав іхтіолог, зробив аналізи і сказав, що карасів, коропів і толстолобів убила риб`яча червінка (краснуха - рус.).

Нагадаємо, раніше біля Каховської ГЕС на узбережжі викинуло близько 100 тонн риби. "Ще 15 липня у водних пробах була виявлена підвищена концентрація заліза, аміаку й азоту. Цього ж дня в пониззі Дніпра від веслування ГЕС упродовж 18 км на всій акваторії була помічена масова загибель риби (8 млн штук карася і 7,5 млн штук тюльки, близько 14 тонн). Відразу була створена комісія при облдержадміністрації. Комісія постійно тримала під контролем ситуацію, брала проби води. 23 липня було повторне підвищення рівня аміаку (у 1,3 разу), марганцю (у 7,3 разу), заліза (у 5 разів). 23-24 липня Кримське МНС обстежувало воду на вертольоті, і виявило червоно-буру пляму в районі Нікополя", – сказав заступник голови Державного комітету рибного господарства України Віктор Казимирчук.

Мор риби може бути результатом скидання відходів якогось із підприємств у районі Нікополя. Комісією облдержадміністрації було ухвалено рішення збільшити скидання води, щоб вона не застоювалася. Також було винесено кілька гаданих версій, що мор риби – наслідок промислових скидань і потрапляння у воду марганцевої руди.

Екологічні інспекції Запорізької та Дніпропетровської областей розшукують підприємство-забруднювач.

Зараз проби води передані в Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз (ХНДІСЕ). Згідно з останніми пробами, зробленим 28 липня, вода в Дніпрі – в межах норми.

За матеріалами stolitsa.glavred.info