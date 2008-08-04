Катерина Ющенко одержала нагороду компанії Max-Well

Голова Міжнародного доброчинного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО одержала міжнародну нагороду компанії «MaxWell» у сфері громадської охорони здоров`я.

Як повідомили УНІАН у цій компанії, К.ЮЩЕНКО удостоїлася нагороди за свою роботу з поліпшення стану здоров`я українських дітей і жінок.

Вручив нагороду один із засновників, президент і генеральний директор MaxWell Biocorporation, доктор Кенет АЛІБЕК під час відкриття симпозіуму «ХXI століття: фармацевтичне виробництво, наукові дослідження в галузі охорони здоров`я і надання медичних послуг у країнах СНД на сучасному етапі», організованого MaxWell USA у Вашингтоні 28 травня 2008 року.

Від імені К.ЮЩЕНКО нагороду одержав посол України в США Олег АМШУР. Компанія MaxWell Biocorporation вручає цю нагороду міжнародній громадській організації чи особі, яка внесла видатний вклад до поліпшення здоров`я населення і продемонструвала активність у вирішенні питань громадської охорони здоров`я.

У компанії зазначають, що завдяки своїм досягненням як голова Міжнародного доброчинного фонду «Україна 3000», докладеним зусиллям на користь українських дітей, а також сприянню в поліпшенні діагностики і лікування раку молочної залози на ранній стадії серед українських жінок, К.ЮЩЕНКО стала першою, хто одержав таку нагороду.

«Досягнення найвищого рівня медичної допомоги в Україні є пріоритетним завданням для мого чоловіка, Президента Віктора ЮЩЕНКА, і для фонду «Україна 3000». У сфері охорони здоров`я в Україні відбувається процес змін і поліпшення, проте воно все ще потребує реформації, інвестування і навчання фахівців для досягнення рівня європейських стандартів», - написала К.ЮЩЕНКО в листі до доктора К.АЛІБЕКА.

У своєму листі вона також високо оцінила інвестування MaxWell Biocorporation у розвиток українського сектору охорони здоров`я і зусилля компанії щодо забезпечення українців доступними, високоякісними фармацевтичними продуктами і медичними послугами.

*** MaxWell Biocorporation - міжнародна медична і фармацевтична компанія, розташована в США, має власні дочірні компанії і філіали в Сполучених Штатах і Україні. Компанія MaxWell орієнтована на лікування онкологічних, кардіологічних, хронічних, інфекційних і аутоіммунних порушень і захворювань шляхом розробки, виробництва і введення в клінічну практику складних, високоякісних, але при цьому доступних біофармацевтичних генериків і хіміко-фармацевтичних лікарських засобів, а також застосування новітніх діагностичних і терапевтичних методів.