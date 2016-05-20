Блокуючий пакет акцій виробника інсулінів "Індар" придбає кіпрська компанія

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл кіпрській компанії Luraq Investments Limited на придбання частки українського виробника фармацевтичної продукції «Індар», що дозволить їй перевищити 25% голосів у вищому органі управління компанії, повідомила прес-служба АМКУ.

У результаті даної угоди кіпрська компанія отримає блокуючий пакет акцій «Індару», що дасть її власникам можливість накладати вето на рішення ради директорів фармвиробника.

Читайте такожВчені проводять дослідження щодо ефективності перорального інсулінуПри цьому раніше Кабінет міністрів України постановою від 4 березня 2015 року вніс виробника інсулінів «Індар», який пережив кілька рейдерських захоплень, до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Згідно з даними компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на сьогодні 70,7% акцій «Індару» належить компанії «Укрмедпром», а 20,1% - кіпрській компанії «Міндар Холдінгс Лімітед».

Як повідомляв УНІАН, виробник інсулінів «Індар» у 2015 році порівняно з 2014 роком скоротив чистий прибуток у 8,9 разу - до 8,471 млн грн.

Читайте такожВчені США створили новий пластир для діабетиківФармацевтична компанія «Індар» була створена у 1997 році, а у 1999 році запущена в роботу. З листопада 2000 року підприємство розпочало випуск препаратів під власними торговими марками «Хумодар», «Монодар» тощо. У 2008-му і у 2011 роках завод пережив кілька рейдерських захоплень. У 2012 році держава повністю відновила контроль над підприємством, втрачений у 2008 році, коли держчастка у 70,7%, що належала компанії «Укрмедпром», була продана офшорній компанії Storke Holdings Ltd (Беліз). З квітня 2012 року підприємство очолила Любов Вишневська.

Компанія «Індар» працює за повним технологічним циклом виробництва генно-інженерних інсулінів - від субстанцій до лікарських форм. Є єдиним у країні виробником інсулінів тваринного походження.