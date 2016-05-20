За добу в АТО поранено 7 військових
14:38, 20 травня 2016Країна
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За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені / facebook.com/theministryofdefence.ua/
За його словами, один солдат загинув і ще четверо зазнали поранень через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
Це сталося в Костянтинівському районі Донецької області, повідомив пан Лисенко.
В результаті бойових дій були поранені троє українських військових, додав він.
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