За добу в АТО поранено 7 військових

14:38, 20 травня 2016
Країна
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За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За добу в АТО один загиблий і семеро поранених - Лисенко За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені / facebook.com/theministryofdefence.ua/

За його словами, один солдат загинув і ще четверо зазнали поранень через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Це сталося в Костянтинівському районі Донецької області, повідомив пан Лисенко.

В результаті бойових дій були поранені троє українських військових, додав він.

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