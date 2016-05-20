За добу в АТО поранено 7 військових

За його словами, один солдат загинув і ще четверо зазнали поранень через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Це сталося в Костянтинівському районі Донецької області, повідомив пан Лисенко.

В результаті бойових дій були поранені троє українських військових, додав він.