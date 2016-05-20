З Дніпра на відпочинок до Хорватії вирушили 50 учасників АТО

З Дніпра сьогодні 50 учасників антитерористичної операції на сході України вирушили на реабілітацію та відпочинок до Макарська – курортного міста в Хорватії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради Дніпра, тижнева поїздка відбудеться на пропозицію почесного консула Хорватії в Україні Івіци Піріча та за підтримки міського голови Бориса Філатова та міськради.

Читайте такожРеабілітаційне лікування торік пройшли майже 2 тис. військовослужбовців«Ми дали клич командирам батальйонів, щоб вони визначили воїнів, які під час бойових дій зазнали найбільших психологічних травм. Є бійці з тяжкими пораненнями, яким провели протезування. Врешті, не всі наші хлопці можуть собі дозволити таку відпустку», – сказала депутат міськради, куратор роботи з бійцями АТО Юлія Дмитрова.

Більшість бійців вирушають за кордон вперше.

За інформацією прес-служби, відпочинок українських бійців у Хорватії забезпечує приймаюча сторона.