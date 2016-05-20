Кому не можна їсти полуницю

Винні у всьому дрібні кісточки, які подразнюють слизову оболонку. Існує думка, що не можена захоплюватися полуницею людям з подагрою: вона може посилити проблеми із суглобами.

Потрібно бути обережним гіпертонікам, які приймають препарати на основі енаприлу: у поєднанні з полуницею цей препарат може створити навантаження на нирки. І, звичайно ж, будьте обережні, якщо ви алергік (через пористу структуру полуниця накопичує найсильніший алерген – пилок).

Полуниця з городу (якщо тільки вона не росла на плівці) небезпечна паразитами через органічні добрива, які активно використовуються при її вирощуванні. Убезпечитись, промивши ягоди водою, не можна.