Кому не можна їсти полуницю
16:28, 20 травня 2016Країна
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Піддаватися полуничній спокусі не варто людям з гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою.
Через пористу структуру полуниця накопичує найсильніший алерген – пилок / Фото: УНІАН
Винні у всьому дрібні кісточки, які подразнюють слизову оболонку. Існує думка, що не можена захоплюватися полуницею людям з подагрою: вона може посилити проблеми із суглобами.
Потрібно бути обережним гіпертонікам, які приймають препарати на основі енаприлу: у поєднанні з полуницею цей препарат може створити навантаження на нирки. І, звичайно ж, будьте обережні, якщо ви алергік (через пористу структуру полуниця накопичує найсильніший алерген – пилок).
Полуниця з городу (якщо тільки вона не росла на плівці) небезпечна паразитами через органічні добрива, які активно використовуються при її вирощуванні. Убезпечитись, промивши ягоди водою, не можна.
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