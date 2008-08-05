Соєві продукти прискорюють настання менопаузи

Дві гормоноподі речовини, що містяться в продуктах з сої, можуть викликати необоротні зміни в структурі мозку і розлади репродуктивної функції. Такі висновки містяться в статті вчених з університету Північної Кароліни (США), опублікованої в журналі Neurotoxicology.

Результати експериментів вперше показали, що фітоестрогени - речовини рослинного походження, подібні по своїй дії до жіночого гормону естрогену, - можуть приводити до необоротних змін структур мозку, важливих для репродуктивної функції жінок.

Зокрема, як виявило дослідження, ці речовини впливають на пов`язані з статтю структури в гіпоталамусі - частині мозку, яка важлива для регулювання процесів овуляції і статевого дозрівання.

Учені досліджували дію фітоестрогенів (геністеїну і екволу) на новонароджених щурів, а потім, коли вони досягали зрілості, вивчали їх репродуктивні функції.

Геністєїн - фітоестроген, який міститься в різних рослинах, зокрема соєвих бобах і продуктах на основі сої. Еквол - гормоноподібна речовина, яка формується при переробці інших фітоестрогенів мікроорганізмами, що живуть в травному тракті. Біля третини людей мають в організмі бактерії, що виробляють еквол.

Дослідження показало, що і геністеїн, і еквол приводять до раннього порушення менструального циклу, що може бути еквівалентне ранньому настанню менопаузи. Експеримент також показав, що геністеїн приводить до раннього настання статевої зрілості.

Один з авторів дослідження, доктор Хізер Петісол (Heather Patisaul), відзначає, що "схема" ураження мозку схожа у щурів і людей. За її словами, це дослідження дуже важливе, не дивлячись на те, що зміни в структурі мозку є необоротними.

"Якщо ви розумієте, що не працює, ви отримуєте можливість лікувати це", - говорить Петісол.

Вона відзначає, що отримані результати важливі для оцінки впливу фітоестрогенів на ембріони і новонароджених, оскільки фітоестрогени можуть долати плацентарний бар`єр і потрапляти в організм плоду.

Раніше група вчених з Гарвардського інституту охорони здоров`я в ході широкомасштабного дослідження впливу фітоестрогенів на якість чоловічого сімені показала, що у чоловіків, що харчуються в основному соєвими продуктами, знижена концентрація сперматозоїдів в насінній рідині

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