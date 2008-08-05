Клінтон просить більше грошей на боротьбу з ВІЛ- інфекцією

Колишній президент США Білл Клінтон закликав збільшити фінансування програм, які допоможуть стримати зростання вартості лікарських препаратів для людей, заражених ВІЛ-нфекцією.

На міжнародній конференції з боротьби зі СНІДом, яка проходить в Мехіко, Клінтон заявив, що в найближчі два роки фінансування повинне збільшитися в півтора рази лише для того, щоб не відстати від темпів розвитку таких програм.

За оцінками ООН, в 2007 році на різні програми по протидії СНІДу було виділено близько 10 мільярдів доларів.

За даними, які були оприлюднені перед конференцією, число людей, заражених ВІЛ-інфекцією, дещо знизилося в світі.

Проте у ряді країн, в числі яких Росія, Британія, Німеччина і Китай, число заражених людей продовжує рости.

"Мільйони і мільйони"

Клінтон заявив про відсутність "срібної кулі" - простого рішення, яке позбавить світ від цієї проблеми.

Білл Клінтон:

"СНІД є драконом дуже великих розмірів. Міфологічний дракон був переможений святим Георгієм, лицарем у блискуючій зброї, а цей дракон повинен бути переможений мільйонами і мільйонами піхотинців", - заявив Клінтон.

Під час його виступу група людей розгорнула перед трибуною плакати із закликом до створення житла для людей, що живуть з ВІЛ.

Клінтон скористався моментом і зробив акцент на тому, що зростання цін на паливо і продовольство, а також кризу на ринку іпотечного кредитування ще більше ускладнили життя тих, хто заражений ВІЛ-інфекцією.

"Ми знаємо, що належить зробити багато: зробити доступним більшому числу людей профілактику, лікування і турботу про хворих, укріпити нерозвинені медичні системи", - додав колишній президент США.

25 мільйонів життів

На конференцію, яка продовжиться шість днів, приїхало більше 20 тисяч лікарів, представників урядових структур і громадських організацій, що займаються боротьбою з СНІДом.

Учасники форуму діляться пропозиціями про те, які кроки необхідно зробити для боротьби з хворобою, що забрала за останні 50 років життя більше 25 мільйонів чоловік.

В опублікованій напередодні спеціальній доповіді Об`єднаної програми ООН по ВІЛ і СНІД, наводяться дані про те, що число ВІЛ-інфікованих досягло в світі 33 мільйонів чоловік.

Згідно з даними ООН, 67% людей, що заразилися ВІЛ-інфекцією, проживають в Африці.

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