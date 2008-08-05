На Тернопільщині епідситуація під контролем

У Тернопільській області, яка постраждала від стихії, не зафіксовано підвищення рівня інфекційних захворювань. Про це заявив заступник головного державного санітарного лікаря області Богдан МАРКІВ під час прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим, він зауважив, що джерелом можливого рознесення інфекції є затоплені колодязі. «Для безпеки всю воду з колодязів необхідно викачати, ретельно промити колодязь, знезаразити воду, і якщо після цього хімічні та бактеріологічні аналізи будуть у межах норми, санстанція дасть дозвіл на використання цієї колодязної води. Якщо ж ні – всі процедури слід повторити», – сказав він. Наразі, за словами Б.МАРКІВА, обласна санітарно-епідеміологічна станція має достатньо дезинфікуючих засобів. Окрім того, міністерство виділило 201 тис. грн. для проведення очистки колодязів.

У свою чергу, перший заступник начальника Управління ветеринарної медицини в Тернопільській області Микола БАБІЧУК на прес-конференції повідомив, що на Тернопільщині під час стихії не загинуло ні однієї корови, коня чи свині. За його словами, загинули лише птиця, кролі, собаки і коти. «В основному всі вони вже захоронені у скотомогильниках», – запевнив начальник Управління ветмедицини. За його даними, жоден скотомогильник в області не був підтоплений. Разом з тим, працівники ветмедицини Тернопілля відібрали 52 проби мулу на Дністрі та відправили на дослідження, оскільки на території Чернівецької області загинуло близько 500 голів великої рогатої худоби, було підтоплено чимало пунктів захоронення корів, що загинули від сибірки. «Ніхто не знає досконало, що може принести до нас вода», – зауважив М.БАБІЧУК