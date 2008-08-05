На Кіровоградщині зростає показник дитячої смертності

Минулого тижня в облдержадміністрації відбулася колегія, присвячена рішенню декілька украй важливих для жителів області соціальних проблем, серед яких боротьба з високим відсотком дитячої смертності, забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями, а також усиновлення вихованців інтернатів.

Згідно інформації, що прозвучала на колегії, на сьогоднішній день в районах області спостерігається складна ситуація з кадровим забезпеченням, в першу чергу, в акушерсько-гінекологічній і педіатричній службах. Тамтешні лікарні гостро потребують лікарів-неонатологів і анестезіологів. У Голованевськом і Ульяновськом районах фахівці даного профілю взагалі відсутні. Не краща ситуація і з педіатрами, медустанови районів укомплектовані ними лише на 67,7%. Не виключено, що саме відсутність або гострий брак дитячих лікарів є однією з причин високого показника дитячої смертності на Кіровоградщині, який вже складає 14,79 на 1000 новонароджених. Тільки з початку поточного року в області померли 74 дитина. Хоча фахівці галузі охорони здоров`я схильні звинувачувати у всьому природжені вади, які все частіше спостерігаються у немовлят, зокрема інфікованість СНІДом від хворих матерів. Крім того, останніми роками значно збільшився вік породіль. Половина вагітних області - це жінки від двадцяти восьми до сорока років. Саме вони мають найбільший ризик народити недоношену або хвору дитину, забезпечити яку належним медичним доглядом практично неможливо через відсутність сучасного устаткування. Проблему високої дитячої смертності пообіцяли детально вивчити на всіх рівнях. А ось одним з варіантів виходу з ситуації з браком лікарів може стати відкриття на території області вищого медичного учбового закладу. Принаймні, з такою ініціативою виступив голова облдержадміністрації Василь Моцний, який як наочний аргумент привів приклад з юридичним інститутом, де готують майбутніх правоохоронців. Таким чином, в регіоні практично вдалося закрити кадрові питання по фахівцях даного напряму.

Велику увагу під час колегії приділили і питанням по усиновленню дітей. Зокрема було відмічено, що на сьогоднішній день в області в повному об`ємі ведеться Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також громадян, які бажають узяти їх на виховання. Правда, як відзначив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Петро Погинайко, роботу в даному напрямі декілька гальмує відсутність Інтернету в чотирьох районних відділеннях служби.

Проте, в області національне усиновлення, нарешті, почало переважати над усиновленням громадянами інших країн. Але перевага поки що незначна. Українці не хочуть брати дітей з вадами здоров`я, а таких серед вихованців дитячих будинків майже 70 відсотків. В цілому за перше півріччя 2008-го на Кіровоградщині було усиновлено 50 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи: 28 громадянами України, а 22 - іноземцями.

За словами Петра Погинайко, очолюваною ним службою активно ведеться робота із створення дитячих будинків сімейного типу, а також приймальних сімей. Краще за інших справи в цьому напрямі йдуть в Знаменськом, Компанєєвськом, Онуфрієвськом, Бобрінецком районах і в Кіровограді. А ось в Светловодськом і Устіновськом районах, а також в місті Знаменка ситуація поки що не найкраща. Для активізації роботи був затверджений графік проведення занять для кандидатів в приймальні батьки. 43 сім`ї вже пройшли курс навчання і висловили бажання узяти на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

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