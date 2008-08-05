90% українців побоюються продуктів з ГМО

Майже 90% українців вважають генетично модифіковані продукти небезпечними для свого здоров`я.

Про це свідчать результати загальнонаціонального телефонного опитування, проведеного компанією Перша рейтингова система за замовленням Кореспондент.net.

Опитування проводилося з 24 по 27 липня 2008 року в таких містах-мільйонерах, як Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, де було опитано 1002 чоловік у віці від 18 років.

У ході опитування було встановлено, що жителі більших міст краще інформовані про генетично модифіковані продукти й наслідки їхнього вживання - лише 5% респондентів загальнонаціонального телефонного опитування повідомили, що не чули про такі продукти. А близько 3% опитаних відповіли, що не вважають генетично модифіковані продукти небезпечними для людського здоров`я.

Необхідно відзначити, що громадяни віком 50-60 років значно більше стурбовані модифікованою їжею, ніж респонденти у віці до 30 років. У той же час, кількість тих, хто визнає небезпеку ГМП, серед молоді також наближається до оцінки 90%.

korrespondent.net