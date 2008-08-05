На птахофабриках Криму - санітарні та екологічні порушення

Прокуратурою Криму виявлені порушення санітарних, ветеринарних і екологічних норм на птахофабриках Сімферопольського, Красногвардійського і Нижньогірського районів автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, у зв`язку з цим прокурор Криму Владимир БОЙКО вніс подання до Ради міністрів автономії з вимогою навести лад у птахівництві.

Прокурорські перевірки птахофабрик були організовані після того, як за інформацією СБУ на підприємстві «Південний Холдинг» у Криму виявили два мільйони яєць, що протухнули.

«Не тільки яйця розкладалися – понад 300 кг забитої птиці гнило на території фабрики, 3 тонни кісток і відходи птиці своєчасно не було утилізовано. Гнойові ями на підприємстві як слід не обладнані, як наслідок, в результаті складування відходів забруднено більше 10 га сільськогосподарських земель», - говориться в повідомленні.

За результатами перевірки Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила дві кримінальні справи: за фактами створення загрози розповсюдження епідемічних та інших заразливих захворювань (ст. 325 Кримінального кодексу України) і забруднення земель (ст. 239 КК України).

Подібні порушення виявлено на птахоефабриках Сімферопольського, Красногвардійського і Нижньогірського районів автономії.

«Причому саме останні два вже кілька років поспіль стають вогнищами виникнення пташиного грипу», - нагадує прокуратура.