Вітаміни, які допоможуть дитині в школі

Хороше харчування є основою для здорового зростання дитини. Але для того, щоб дитина була енергійною і добре вчилася, їй необхідно одержувати достатньо вітамінів. Які ж вітамінні добавки необхідні вашій дитині?

Дослідження розумових здібностей дітей показують, що поліпшити роботу мозку і здатність дитини до навчання допоможуть такі речовини, як кальцій, магній, цинк, залізо, вітаміни С і D.

Краще всього, якщо дитина одержує ці речовини з їжею. Але якщо у дитини алергія на які-небудь продукти, то необхідно давати їй вітамінні добавки. Вибирати краще продукцію добре відомих фірм, що не містить штучних фарбників, ароматизаторів і підсолоджувачів.

Вітаміни можна давати дитині з 6-місячного віку. Для підлітків дуже важливо одержувати достатньо кальцію, цинк, вітаміни А, D, біотин і В6. Особливо важливий кальцій, оскільки в цей період організм росте, і кістки стають крихкими.

Також для дітей дуже корисний риб`ячий жир. Він позитивно впливає на роботу мозку, зір, нервову систему і пам`ять, покращує координацію дій і настрій.

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