У ході спецоперації вилучено 240 тис. доз трамадолу

Правоохоронці у ході загальнодержавної спеціальної операції з припинення зловживання трамадолом вилучили з незаконного обігу 157 тис. доз цього наркотичного препарату та 83 тис. доз інших отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, зазначивши, що оперативно-профілактичні заходи щодо викриття каналів витоку в незаконний обіг речовин наркотичної та психотропної дії та встановлення осіб, які до цього причетні, проводилися МВС разом з іншими правоохоронними та контролюючими органами з 10 червня по 10 липня.

Під час проведення заходів перевіркою було охоплено 4,7 тис. суб’єктів, які займалися виробництвом і реалізацією трамадолу, з яких 14 фармацевтичних заводів та 6,3 тис. інших об‘єктів легального обігу зазначеного наркотичного препарату.

В результаті обліковано та передано на відповідальне збереження виробникам і оптовим реалізаторам 37,5 млн. доз трамадолу та 3,5 тонн субстанції для його виготовлення.

Під час перевірок задокументовано 681 факт порушення встановленого порядку обігу підконтрольних речовин, з яких 501 факт незаконного обігу трамадолу, виявлено 2,7 тис. підприємств, які здійснювали свою діяльність без відповідних ліцензій.

За виявленими фактами порушено 3 тис. 879 кримінальних справ. До кримінальної відповідальності притягнуто 2 тис. 370 осіб.

Крім того, правоохоронці у ході спец операції припинили діяльність 4 організованих злочинних угруповань наркоділків (Львівська, Запорізька, Рівненська, Луганська області), що займалися незаконними операціями з наркотиками та сильнодіючими і отруйними лікарськими засобами, кримінальні справи стосовно яких направлено до суду.

Під час відпрацювання складено 173 адміністративних протоколи відносно посадових осіб, які займалися підприємницькою діяльністю з порушенням Ліцензійних умов на право здійснення обігу підконтрольних речовин.

Відповідно до ст. 23-1 КПК України, до контролюючих органів Міністерства охорони здоров’я направлено 378 подань для прийняття відповідних заходів до суб’єктів господарювання, які здійснювали незаконну торгівлю підконтрольними сильнодіючими та отруйними лікарськими препаратами.

Також проведеними заходами було встановлено, що в цьому році основними покупцями трамадолу є 4 оптові компанії, розташовані в містах Харкові, Києві та Київській області, які закупили 95% підконтрольного препарату на заводах - виробниках.

Під час перевірок з’ясовано, що одна з цих компаній протягом 2008 року реалізувала 32,8 млн. доз трамадолу на 4 оптові фірми з ознаками фіктивності. На даний час в різних регіонах розслідуються кримінальні справи щодо незаконного збуту трамадолу, який пройшов шлях саме через згадані фіктивні фірми.

У ДЗГ також звертають увагу, що у сфері обігу сильнодіючих та отруйних лікарських засобів існують й інші проблеми. Так, на сьогодні 20,3% препаратів, які є предметом зловживання, залишаються поза увагою контролюючих органів МОЗ. Невідомо також, яка кількість субстанції завозиться на їх вироблення та на які фармпідприємства. З метою комплексного вирішення цих та інших проблем відповідні пропозиції направлені до Кабінету міністрів України, підкреслили в Департаменті.