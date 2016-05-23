США виділяють додатково понад $ 28 млн на гуманітарну допомогу Україні

Джексон відзначила, що міжнародна спільнота повинна вжити більших зусиль для допомоги тим українцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі.

"Існуюча підтримка з боку міжнародної спільноти має вирішальне значення для підтримки України у відповідь на цю кризу. Саме тому ми дуже раді оголосити, що Сполучені Штати виділяють додаткові понад 28 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги від США буде складати більше 112 мільйонів доларів з початку цієї кризи», - підкреслила Джексон.

За її словами, «ця фінансова допомога допоможе сотням тисяч вразливих людей, і це (також) включає більш ніж 11 мільйонів доларів від Держдепартаменту США для підтримання діяльності міжнародних організацій, які надають дуже необхідні медикаменти, ковдри, продукти харчування та засоби гігієни".

У Посольстві США в Україні також повідомили, що оголошена сьогодні сума включає майже 17 млн доларів від Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), 12 млн з яких надані Бюро USAID із забезпечення екстреної допомоги іноземним країнам і будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, Управління ООН з координації гуманітарних питань, а також низці міжнародних неурядових організацій, котрі допомагатимуть переміщеним сім'ям із притулком, забезпеченням водою й санітарними умовами, грошовими виплатами, а також з невеличкими проектами щодо зайнятості і заробітку, і координуватимуть гуманітарні справи та інформацію щодо них, поінформували у диппредставництві США.

Окремо 5 млн дол. - від Офісу USAID з надання продовольства заради миру – надаються Всесвітній продовольчій програмі ООН для того, щоб задовольнити нагальні потреби у харчуванні найуразливіших груп населення серед внутрішньо переміщених осіб, репатріантів і потерпілих від конфліктів, зокрема сімей, де годувальниками є жінки, літніх людей та інвалідів, йдеться в повідомленні.