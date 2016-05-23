В Україні ігнорують гуманітарні потреби літніх людей - звіт

Старші люди на Донбасі кажуть, що живуть у страху й ізоляції, і скаржаться на погане здоров'я і відсутність належного доступу до медичних послуг. 66% опитаних організацією літніх українців сказали, що ніхто - крім HelpAge - не цікавився їхніми потребами.

Представники організації поспілкувалися загалом із 300 літніми людьми у зонах конфліктів - по 100 в Україні, Лівані і Південному Судані.

Забуті і зайві

Представники організації кажуть, що на сході України зберігається неспокій, а становище літніх людей продовжує погіршуватися.

Внаслідок економічної міграції і внутрішнього переміщення молоді після бойових дій велику частку населення охоплених збройним конфліктом районів сходу України становлять літні люди, сказано в звіті HelpAge International.

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Експерти зустрічалися з пенсіонерами у 10 містах Донецької і Луганської областей: Донецьку, Горлівці, Краматорську, Красному Лимані, Макіївці, Слов'янську, Лисичанську, Крем'яній, Сіверськодонецьку і Луганську.

86-річна пані Марія з Красного Лимана (перейменована на Лиман.( -Ред.) живе в частині Донецької області, яка перебуває під контролем уряду. Вона вдячна за міжнародну допомогу і за підтримку уряду, але каже, що живе в постійному страху.

"Я не почуватимуся безпечно, доки не закінчиться ця війна. Я перестала дивитися телебачення, бо бачу, що відбувається і зразу починаю плакати", - розповіла жінка експертам HelpAge.

89-річний Анатолій, який унаслідок конфлікту опинився в окупованому бойовиками Луганську, каже, що багато пенсіонерів, які не отримували пенсії майже дев'ять місяців, голодували. Без міжнародної допомоги, за словами чоловіка, літнім людям вижити було б дуже важко.

23-24 травня в Стамбулі пройде перший Всесвітній гуманітарний саміт, де особливу увагу буде надано потребам забутих і нехтуваних суспільствами старших людей, які стають жертвами збройних конфліктів і воєн.

Старші - найвразливіші?

"Старші люди непропорційно страждають у випадку лиха", - заявляє організація і нагадує, що серед жертв урагану "Катріна" у США 75% загиблих були люди віком за 60, дарма що ця вікова група становила всього 16% населення. Подібна картина була і після цунамі в Японії, де 56% загиблих були люди віком понад 65, хоча їхня частка серед населення не перебільшувала 23%.

Опитування HelpAge International було проведено наприкінці минулого року. Літні люди, які взяли в ньому участь, отримали можливість поділитися своїми надіями на майбутнє і розповісти про те, як їх живеться в умовах гуманітарної кризи.

У 2016 році людей віком понад 60 років у світі було 928 млн, або 12% світового населення. Дві третини літніх людей живуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходів - тих, де ймовірність катастроф досить висока.

Однак, незважаючи на те, що їхні потреби у випадку лиха високі, літні люди отримують дуже мало цільової допомоги від урядів своїх держав і від національних і міжнародних агенцій допомоги.

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Готуючись до проведення першого Всесвітнього гуманітарного саміту, його організатори проконсультували 23 000 людей, як жертв катастроф і конфліктів, так і експертів з гуманітарної допомоги і представників місцевих доброчинних організацій.

Вони кажуть, що головний висновок унаслідок цих консультацій полягає в тому, що маргіналізація літніх людей - великий виклик для системи гуманітарної допомоги.