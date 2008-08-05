У Києві заборонять палити в під`їздах, на пляжах і зупинках

В кінці серпня депутати київської Ради збираються узаконити проект заборони на куріння в суспільних місцях. Забороненими зонами для курців виявляться кінотеатри, зупинки, під`їзди, гуртожитки, підземні переходи, сквери, пляжі і стадіони.

Керівники офісів, магазинів і інших закладів зобов`язані будуть облаштувати ізольовані місця для куріння. Порушники ж платитимуть штрафи – по 18 гривень. Сума невелика, але якщо перевіряючі чиновники штрафуватимуть часто, то дешевше буде все ж таки облаштувати курилку. У всіх нових архітектурних проектах тепер авторів зобов`яжуть указувати місця для куріння.

Поки результати заборони на куріння маловтішні. За даними столичного главку МВС, по курінню за рік виписано більше 3 тисяч адміністративних протоколів, проте вони без штрафів – тільки усні попередження. за версією представників МВС, сума штрафу складе 51 гривну. При повторному порушенні – 85 гривень.

Відсутність переліку місць, де палити не можна, якраз зволікало початок обмежень для любителів подиміти. Зараз же депутати мають намір чітко їх вказати і обіцяють цього разу від намірів не відступляться.

last24.info