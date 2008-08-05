Хвороби, що передаються через поцілунок

Слина хворого може містити небезпечні для здоров`я віруси і бактерії.

Цілуватися — не таке вже нешкідливе заняття. Виявляється, що окрім герпесу, про який всі знають, існує ще більше десяти захворювань, що передаються від людини до людини через поцілунок. Що ж це за хвороби, як вони виявляються і хто ризикує їх підхопити?

Инфекційний мононуклеоз

Викликається вірусом Епштейна-Барра (ВЕБ).

Основні ознаки: Потрапляючи в організм із слиною зараженої людини, ВЕБ провокує підвищення температури до 39—40 градусів, яка тримається близько 10—14 днів. При цьому у хворого сильно збільшуються шийні лімфовузли, розпухає горло, закладає ніс. Ще один симптом мононуклеозу — біль в животі, що викликається збільшенням селезінки і печінки (у багатьох пацієнтів жовтіє шкіра і стає темною сеча, як при жовтяниці). У важкій формі це захворювання може обернутися розривом селезінки, поразкою центральної нервової системи, розвитком гепатиту або пневмонії.

Група ризику. Найвразливіші перед цією інфекцією діти 3—10 років, чия імунна система не в змозі дати відсіч підступному вірусу. Хоча жертвами мононуклеозу можуть стати і дорослі, що пережили сильний стрес, затяжну хворобу, важку операцію.

Як застрахуватися. Щоб захистити свого малюка від підступного вірусу, батькам варто цілувати своє чадо винятково в пухкі щічки. З тієї ж причини не варто їсти з дитиною з одного посуду, пити газовану воду з однієї пляшки і давати малюкові гумові іграшки, що побували в роті сусіда по дитячому майданчику. Що ж до дорослих, то забезпечити себе від мононуклеозу можна відмовившись від поцілунків протягом 10-14 днів після хвороби, коли імунний статус організму особливо низький.

Цитомегалія

Збудник — цитомегаловірус.

Основні ознаки: Самому запідозрити у себе цитомегалію практично неможливо — вже дуже вона схожа на гостру респіраторну інфекцію або простуду. Зазвичай ця хвороба виявляється підвищенням температури, нежиттю, болем в горлі і збільшенням лімфовузлів. Правда, замаскований під ГРЗ вірус не відступає протягом 1—1,5 місяців, що і повинне насторожити. Причому у чоловіків цитомегалія протікає безсимптомно, а у жінок найчастіше осідає в сечостатевій системі, викликаючи запалення шийки матки або піхви.

Група ризику. По-справжньому боятися цитомегаловірусу варто майбутнім мамам, адже під час вагітності імунітет жінки природним чином пригнічується. Отже, вона стає легкою здобиччю вірусу. І що найнеприємніше — потрапивши в материнський організм, інфекція швидко передається дитині, викликаючи у нього природжені дефекти розвитку.

Як застрахуватися. Щоб застрахувати себе і дитину від цієї інфекції, майбутнім батькам варто обстежуватися на TORCH-інфекції перед зачаттям. Якщо підступний вірус не виявлений, можна зітхнути з полегшенням і спокійно насолоджуватися поцілунками всі дев`ять місяців вагітності. Якщо ж аналіз виявився позитивним, лікар призначить вам препарати, що дозволяють контролювати кількість вірусу в організмі, стримуючи його розвиток.

Виразкова хвороба

Причина — в бактерії хелікобактер пілорі.

Основні ознаки: У 30% «язвенників» хвороба може протікати безсимптомно. Інші ж 70% відчувають гострий біль під лівими ребрами, відразу після прийому їжі або через 30—60 хвилин після їжі. Втім, для виразкової хвороби характерні і голодні болі, що виникають натщесерце і що проходять після прийому їжі.

Група ризику. Люди з ослабленим імунітетом, дисбактеріозом.

Як застрахуватися. Імунологи упевнені — здоровий імунітет здатний протистояти атакам хелікобактера. Тому, замість того щоб тремтіти від страху, боячись підхопити цей мікроорганізм, краще зайнятися зміцненням захисних сил організму. Для цього потрібно приймати вітамінну їжу, імуномодулятори (наприклад, аміксин, гропринозин або амізон).

segodnya.ua