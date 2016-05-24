Затверджено клінічний протокол щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Як повідомили УНІАН у МОЗ, протокол розроблено для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, терапевтів, дитячих інфекціоністів, акушерів, медичних сестер, фтизіатрів, наркологів, лікарів-психіатрів, лікарів, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.

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Протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Передача ВІЛ від матері до дитини», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій.

Ознайомитися з наказом та Уніфікованим клінічним протоколом можна за посиланням.