Затверджено клінічний протокол щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
Наказом МОЗ України від 16 травня 2016 року №449 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини».
Як повідомили УНІАН у МОЗ, протокол розроблено для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, терапевтів, дитячих інфекціоністів, акушерів, медичних сестер, фтизіатрів, наркологів, лікарів-психіатрів, лікарів, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.
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Протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Передача ВІЛ від матері до дитини», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій.
Ознайомитися з наказом та Уніфікованим клінічним протоколом можна за посиланням.