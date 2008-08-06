Київські медики не готові до Євро-2012 - експерти

На думку експертів, київська система охорони здоров`я абсолютно не готова до прийому футбольних фанатів, які повинні прибути в столицю на Євро-2012.

"В українських містах лікарі і лікарні, ретельно готуються до приїзду уболівальників. Вони наперед припускають, з якими травмами і пошкодженнями доведеться зіткнутися медикам: порізами, опіками і, можливо, отруєнням пивом. І лише один Київ, в особі столичних чиновників, не відзвітував про виконану роботу", - вважає спікер комітету суспільного контролю Євро-2012 Андрій Капустін.

Коментуючи ситуацію, що склалася, експерт відзначив, що столичні чиновники, відповідальні за підготовку медустанов до Євро-2012, взагалі нічого не роблять.

"Вони просто не приїхали на зліт, присвячений питанням Євро-2012. А це означає, що Києву просто нічого показати, він просто не готовий. Принаймні, фахівці розцінюють цей факт, саме так", - розповів Капустін.

За словами експерта, єдине, за що можна бути більш менш спокійним, - лікарня швидкої допомоги (ЛШД). "Згідно до висновку екпертів, ЛШД готова до прийому футбольних фанатів. Звичайно, там потрібно зробити ремонт і купити деяке устаткування, але дане питання - не проблема", - заявив Капустін.

"У свою чергу, інші міста - Харків, Дніпропетровськ і Донецьк - навпаки, порадували. Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко визнав їх лідерами серед мегаполісів, які претендують на проведення матчів Чемпіонату", - відзначив експерт.

kiev.15minut.com.ua