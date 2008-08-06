Уряд обіцяє оздоровити усіх дітей з 6 постраждалих від стихії областей

У шести областях, що постраждали від стихійного лиха, на сьогодні потребують оздоровлення 13 тисяч 669 дітей. З них на оздоровлення вже відправлено 1987 дітей. Про це повідомив на прес-конференції міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що Кабінет Міністрів України надасть можливість оздоровитися кожній дитині, що потерпіла від стихійного лиха, якщо її батьки зроблять відповідну заяву до органів місцевої виконавчої влади, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як зазначив міністр, найбільші групи дітей, що потерпіли від повені, зможуть прийняти Міжнародний дитячий центр “Артек” та дитячий центр “Молода гвардія”. За його словами, вчора до “Артеку” відбув спеціальний поїзд з 840 дітьми з Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Міністр наголосив на тому, що потерпілим сім’ям шести областей Західної України буде надано соціально-психологічна підтримку. Для виявлення сімей, які потребують соціальної допомоги та надання їм адресної комплексної допомоги, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді посилили кадровий потенціал потерпілих областей за рахунок психологів та соціальних працівників з інших регіонів України.

“Ми готові також направити на оздоровлення в санаторії дітей дошкільного віку разом з мамами. За останній тиждень до Одеської області поїхало 220 таких дітей з Чернівецької області”, – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.