За сім місяців цього року українці всиновили 1166 дітей

За підсумками семи місяців цього року українцями усиновлено 1 тис. 166 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з посиланням на керівника відомства Юрія ПАВЛЕНКА.

Міністр зазначив, що в Україні зростає кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переведених на сімейну форму виховання.

Зокрема, у порівнянні показників національного усиновлення першого півріччя 2007 і 2008 років, на 20% зросла кількістю дітей, усиновлених громадянами України: 821 дитина та 1 тис. 10 дітей відповідно. Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив про високий результат національного усиновлення за липень цього року – батьків знайшли 156 дітей.

Ще 155 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у липні були влаштовані до сімейних форм виховання.

За даними міністра, протягом січня-червня поточного року до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 852 дітей, при тому що у І півріччі 2007 р. в такі сім`ї було влаштовано 803 дитини з числа сиріт чи позбавлених батьківського піклування.

Загалом, станом на 1 серпня 2008 р. в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 5 тис. 510 дітей зазначеної категорії.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що з наступного тижня стартує соціальна інформаційна кампанія з метою підвищення інформованості широких верств населення з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання та підтримки національного усиновлення. На замовлення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту підготовлені три види плакатів відповідного змісту для розміщення на сіті-лайтах в усіх регіонах України з пропагандою ідеї національного усиновлення.

*** В Україні 2008 р. проголошений Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.