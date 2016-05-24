Бланки лікарняних листків надійдуть до медичних закладів у червні - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, укладено договір з дочірнім підприємством «Поліграфічний комбінат «ЗОРЯ» про закупівлю бланків листків непрацездатності за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я» у кількості 7 692 300 бланків на загальну суму 2 999 997,00 грн.

Згідно умов укладеного договору та відповідно до затвердженого наказом МОЗ України розподілу, бланки листків тимчасової непрацездатності будуть поставлені до закладів охорони здоров’я протягом червня 2016 року.