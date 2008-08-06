Ветеринари обстежують регіони, які постраждали від повені

Ветеринарна служба України проводить обстеження шести областей, що постраждали від повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України, в цілому створено 193 робочі групи, які проводять обстеження об`єктів у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Станом на 4 серпня обстежено 56 тисяч 972 подвір’я, 149 ферм, 709 місць поховання трупів тварин і 128 інших об`єктів.

Дезинфекція проведена на 3 тисячах 131 об`єкті загальною площею 188 тисяч 312 квадратних метрів.

Утилізовано 48 трупів кішок і собак, 55 трупів великої рогатої худоби, 100 трупів дрібної рогатої худоби, 413 трупів свиней, 70 тисяч 792 трупи птиці, 1 тисяча 820 трупів кроликів, 301 труп бджіл.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в шести областях України тривають роботи з ліквідації наслідків стихії. В Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях, які постраждали внаслідок стихійного лиха, за уточненими даними, залишаються підтопленими 49 населених пунктів (усього було підтоплено 784, зменшилося на 735) і 2 тис. 359 житлових будинків (усього було підтоплено 44 тис. 945, зменшилося на 42 тис. 486).

Тривають відновні роботи.

Відновлено водопостачання в 46 населених пунктах (залишилося 2), електропостачання в 384 населених пунктах (залишилося 9), газопостачання в 138 населених пунктах (залишилося 54), укріплено 77 гребель і берегоукріплень, відремонтовано 202,25 км доріг.

З початку паводку силами МНС відкачано воду з 19 тис. 920 підтоплених будинків (за добу - 370), доставлено в постраждалі населені пункти 269,9 т продуктів харчування (за добу - 19,68 т), 843 тис. 145 л питної води (за добу - 62 тис. 268 л) і 5,46 т медикаментів.

Продовжуються роботи з відкачуванню води з підтоплених будинків і колодязів, розчищення доріг і проїздів. Санітарно-епідеміологічною службою здійснюється постійний контроль за епідеміологічним станом. Населення інформується про поточне становище і заходи, котрі вживаються для його нормалізації.