Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав устаткування на 1 млн. грн. для клініки в Донецьку

Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» придбано і передано Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об`єднанню (ДОКТМО) новітнє високотехнологічне лабораторне устаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, 6 серпня в діагностичному центрі ДОКТМО відбудеться презентація устаткування, у складі якого - імунохемілюмінесцентний аналізатор «Імулайт 1000», автоматичний біохімічний аналізатор «Олімпус AU-640», а також комплект устаткування для ПЦР Ротор-Джин-6000 на загальну суму понад 1 млн. грн.

У Фонді зазначили, що використання подібного устаткування дозволить значною мірою підвищити якість досліджень, що проводяться, а також скоротити час проведення аналізів.

Це перша закупівля, здійснена Фондом у рамках Програми. Мета - створення могутнього діагностичного потенціалу на базі ДОКТМО. Для цього на подальших етапах планується придбання і введення в експлуатацію першого в Донецькій області 64-зрізового комп`ютерного томографа і одного з перших в Україні позитронно-емісійного томографа (ПЕТ), повідомили у Фонді.

Довідка УНІАН. Програма «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», ініційована президентом Благодійного фонду «Розвиток України» Рінатом АХМЕТОВИМ, стартувала 10 липня 2008 р. В рамках цього проекту Фонд придбає унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями, аналогів якому в Україні поки що не існує. Загальний бюджет проекту становить 200 млн. грн.