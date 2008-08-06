Щастя захищає від хвороб

Щастя не може вилікувати, але захищає від хвороб і таким чином продовжує життя - приблизно на стільки ж, наскільки відмова від куріння. До такого висновку прийшов голландський соціолог Рут Венховен (Ruut Veenhoven) з Роттердамського університету імені Еразма.

У статті, опублікованій в Journal of Happiness Studies, Венховен проаналізував результати близько 30 колишніх досліджень, що стосуються стану щастя.

Раніше дослідження показували, що щасливі люди живуть довше, але залишалося неясним, чи впливає стан щастя на тривалість життя або, навпаки, хороше здоров`я збільшує тривалість життя і рівень щастя.

Учені намагалися визначити причинно-наслідковий зв`язок, спираючись на довготривалі дослідження, що враховують первинний рівень стану здоров`я. Їх результати виявилися суперечливими: деякі дані показували, що щастя дійсно подовжує життя, інші дослідження не виявляли цього ефекту і навіть приводили до зворотних результатів - серед щасливих людей було більше випадків ранніх смертей.

Венховен, проаналізувавши ці дані, прийшов до висновку, що щастя не продовжує життя серйозно хворих людей, але сприяє довгому життю у здорових - щастя захищає їх від хвороб.

Один з механізмів, які можуть пояснити цей ефект, пов`язаний з тим, що пригноблений емоційний стан породжує стрес, який знижує імунітет. Крім того, стан щастя може сприяти переходу до здорового способу життя.

Професор Венховен з 1960-х років займається вивченням проблем щастя, розробляючи інструменти для вимірювання рівня щастя як окремих людей, так і цілих країн.

У травні створений ним сайт World Database of Happiness оприлюднив рейтинг найщасливіших країн світу, в якому перші місця зайняли Данія і Швейцарія. Росія в цьому рейтингу опинилася на одному рівні з Анголою і Албанією, але вище за Україну, Болгарію і Вірменію.

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