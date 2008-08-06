Україна заборонила ввезення тваринницької продукції з Намібії

Державний комітет ветеринарної медицини України ввів заборону на ввезення тваринницької продукції з території Республіки Намібія. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

За інформацією прес-служби, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), на території Намібії зареєстроване захворювання тварин на ящур. Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України з 5 серпня заборонене ввезення в Україну з вказаної території сприйнятливих до ящуру тварин, а також продуктів і сировини з них.