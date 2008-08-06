Підтримайте щитовидку

Проблеми зі щитовидною залозою останнім часом виникають все частіше. І якщо найчастіше можна почути поради приймати йодовмісні препарати, то у разі підвищеної функції щитовидної залози, тобто при гіпертиреозі, така порада не доречна, якщо не сказати більше – небезпечна.

Щоб упевнитися, які саме порушення наявні, слід відвідати лікаря-ендокринолога і здати аналізи крові на гормони щитовидної залози.

У період вагітності це дуже важливо, оскільки часто захворювання щитовидки перебігають у прихованій формі. Якщо ж з вашою щитовидною залозою не все гаразд, слід починати лікування, оскільки ви відчуватимете погіршення загального самопочуття.

У профілактичних цілях, при дефіциті йоду в організмі, можна внести зміни в звичний раціон харчування. У ньому слід збільшити частку морепродуктів, особливо морської капусти, тим паче, що вона є доступнішою за ціною, а страви з неї виходять дуже смачними.

Дуже корисні для щитовидної залози свіжі овочі, такі як картопля, томати, буряк, морква, салат, шпинат. Не забувайте і про молочні продукти, і про крупи, в основному це пшоно, гречка і вівсянка, і про волоські горіхи, і про хурму.

Ми можемо запропонувати вашій увазі салат з морепродуктів, який піде на користь вашій щитовидці, тим паче, що і смак його повинен сподобатися більшості.

Візьміть баночку консервованої морської капусти, вагою двісті п`ятдесят грамів, сто грамів кальмара, одну невеличку моркву, одну-дві столові ложки олії, ріпчасту цибулю, петрушку, йодовану сіль. Кальмари слід очистити і відварити в підсоленій воді протягом трьох-п`яти хвилин, після чого нарізати соломкою, додати моркву, нарізану кубиками і нашатковану цибулю, додайте консервовану морську капусту, заправте салат олією, додайте сіль і чорний мелений перець на смак.

Що ж до йодованої солі, то її цілющі властивості зберігаються нетривалий період, приблизно три-чотири місяці, тому при покупці будьте уважні з термінами придатності, після означеного часу йод з солі просто випаровується.

Зберігати її слід в сухому і темному місці в добре закупореній місткості, якщо ж ви пересипали її в сільницю, то використовувати її слід в коротші терміни, оскільки на відкритому повітрі вона не зберігає своїх корисний властивостей. Та і підсолювати приготовану їжу краще вже на тарілці, оскільки йод погано переносить теплову обробку.

Не використовуйте йодовану сіль і при консервації. І ще раз хочеться нагадати, що йод корисний не у всіх випадках порушення роботи щитовидної залози!

Не займайтеся самолікуванням, проконсультуйтеся спочатку з фахівцем.