Недостатній сон приводить до надмірної ваги

Американські медики зробили незвичайні висновки, виявляється, брак сну веде до надмірної ваги. Дослідники прийшли до висновку, що пацієнти, які недосипають хоч би годину від встановленої норми, подвоюють свої шанси на отримання надмірної ваги. Особливо це твердження актуальне для дітей і підлітків.

Медики відзначають, що найбільш важливий для дітей і підлітків вранішній сон, оскільки саме в ці години спостерігаються фази так званого швидкого сну, коли організм людини повністю розслаблений, але мозок працює так же, як під час неспання. Якщо людину постійно будити вранці під час фаз швидкого сну, то її шанси набрати вагу потроюються.

У Медичній школі при Університеті Піттсбурга говорять, що у такої концепції є два пояснення. Перше є очевидним, людина, не проспавши добову норму сну, стає менш рухомою і енергійною, внаслідок чого її втрата калорій падає. Друге вже не є таким очевидним і полягає в порушенні ритмів роботи організму, що веде до неправильного обміну речовин і надмірної ваги, що переростає в ожиріння. Крім цього, в організмах досліджених пацієнтів, які не висипали добову норму сну, був зафіксований підвищений рівень гормону грелину, який також виділяється в шлунку під час відчуття голоду.

"Досі у нас не було чітких наукових даних, які б підтверджували зв`язок сну з надмірною вагою, тепер нами були одержані такі дані, - говорить автор піттсбургского дослідження Сянчень Ліу.

Медики відзначають, що побічно їх висновки підтверджує і статистика. Проаналізувавши статистичні дані по дитячому сну і ступеню повноти дітей в період з 1980 по 2002 і з 2003 по 2006 рік, вчені прийшли до висновку про те, що зв`язок між часом сну і конституцією підлітка більш ніж очевидний.

Медики радять дітям до 6 років спати близько 12 годин в день, а підліткам у віці до 18 років - не меншого 9 годин в день, причому якщо сон вдасться розбивати, викроюючи час для годинного відпочинку обідньої пори, то це піде лише на користь.

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