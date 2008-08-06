В Євросоюзі продаватимуть тільки цигарки, які гаснуть самі

Єврокомісія підготувала проект реформи ринку тютюнових виробів, згідно з яким через три роки на території Євросоюзу продаватимуться цигарки, що тільки "самогасяться".

За словами єврокомісара з захисту прав споживачів Меглени Куневої (Meglena Kuneva), це допоможе врятувати щорічно, щонайменше, 2000 курців, які засинають з цигаркою в руках і згорають у власних ліжках. Сигарети, що самогасяться, будуть додатково покриті подвійним напиленням з целюлози і альгінату, які, через деякий час після того, як курець перестає затягуватися, перекривають доступ повітря і гасять вогонь. Наголошується, що додаткове покриття безпечне для здоров`я і ніяк не впливає на смак сигарет. Нова технологія вже була успішно випробувана. Тютюнові концерни з свого боку вже заявили про згоду з планами Єврокомісії.

newsland.ru