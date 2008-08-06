Не поспішайте відмовлятися від білого хліба і морозива

Як часто, збираючись розлучитися із зайвою вагою, ми відмовляємо собі в певних продуктах, у тому числі і в хлібі з білої муки, і в морозиві, яке так приємно з`їсти в жарку пору року.

Чи завжди виправдані які-небудь обмеження в харчуванні, щодо тих або інших продуктів?

Ми звикли, що курка вважається дієтичним м`ясом але в ній більше жиру, ніж в пісному «червоному» м`ясі, тим більше, якщо її спеціально відгодовували.

Наприклад, якщо курку годували кукурудзою, то в ста грамах курятини можна виявити 129 калорій і 4,8 грамів жиру. Тому кілька разів в тиждень в своє меню можна включати блюда з червоного пісного м`яса.

І «шкідливий» шашлик виявляється, є одним з найздоровіших блюд в меню пунктів швидкого харчування. Порція шашлику з баранини містить 232 калорії і шість грамів жиру, а це менше, ніж в тому ж шашлику з курки. Крім цього, в нім міститься набір корисних мінералів, включаючи залізо, а на гарнір можна замовити овочевий салат, який буде прекрасним доповненням до м`яса.

Але від солідної порції часникового соусу, який вам можуть подати з шашликом, слід відмовитися, адже в нього входять калорійний майонез, в одній столовій ложці 207 калорій і двадцять два грами жиру.

Тому не варто псувати загальну дієтичну картину таким сумнівним задоволенням.

Багато хто, в цілях підвищення споживання клітковини, прагне перейти з білого хліба на хліб темний, з додаванням висівок, вважаючи, що їх вибір вдаліший.

Але, збільшуючи споживання клітковини, тим самим ви позбавляєте свій організм необхідних мінералів, які містяться саме в білому хлібі.

А це означає, що споживати клітковину можна і з іншими продуктами, а в білому хлібі можна собі не відмовляти, навіть якщо ви відносите себе до ярих послідовників здорового способу життя.

Для того, щоб покрити тонким шаром пару шматочків хліба, досить десять грамів вершкового масла, а це означає, що ваш організм одержить лише вісім грамів жиру, п`ять з яких є насиченим жиром, що складає для жіночого організму лише чверть денної норми жиру.

Не варто відмовляти собі і в такому чудовому десерті, як морозиво, але це не означає, що його можна споживати у великій кількості. А в помірних кількостях воно здатне вам замінити шкідливіші десерти. Воно поволі перетравлюється, поступово насичуючи кров цукром, що відрізняє його від інших десертів.

Отже ви цілком можете собі дозволити з`їсти стандартну порцію з сімдесяти п`яти грамів, в яких міститься лише 114 калорій і шість грамів жиру.

Тому морозиво можна вважати вдалим завершенням обіду, що припаде до душі, пані, які сидять на дієті. А ось десерт у вигляді шматка сирного пирога «принесе» вам 511 калорій і сорок три грами жиру.

З такою дієтою і жити веселіше, адже можна дозволити собі стільки різної смакоти, а не споглядати на тих, хто не обмежує себе в таких задоволеннях.