Тимчасові татуювання небезпечні для здоров`я?

Співробітники Університету Каліфорнії прийшли до висновку, що так звана «чорна хна», що використовується для нанесення на шкіру тимчасових татуювань, небезпечна для здоров`я. Річ у тому, що ця речовина містить пара-феніленедіамін, що нерідко викликає алергічні реакції.

«Чорну хну» також використовують для фарбування волосся. Вважається, що дана речовина є природним фарбником і не може заподіяти шкоди. Проте лікарі стверджують, що простий узор на шкірі або тимчасова зміна кольору волосся загрожують серйозними шкірними проблемами.

Найпоширенішими ускладненнями, пов`язаними з подібними прикрасами, є почервоніння, здуття, утворення пухирів і свербіння. Крім того, хна здатна викликати екзему і дерматит. Довічна чутливість до пара-феніленедіаміну часто з`являється навіть після першого застосування. У зв`язку з цим дерматологи рекомендують перед нанесенням татуювання переконатися, що фарба, яка використовується для цього, складається виключно з рослинних компонентів.

last24.info