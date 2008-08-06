На оздоровлення відправлено 6 тисяч дітей із постраждалих регіонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це сьогодні на засіданні уряду поінформував міністр Юрій ПАВЛЕНКО, доповідаючи про хід оздоровлення постраждалих дітей.

За його словами, станом на 9.00 6 серпня вже 2 тис. 875 дітей з областей, що постраждали від повені, відправлено на оздоровлення до південних областей України. Ще 3 тис. 114 дітей відпочивають на території областей у районах, що не постраждали від стихії.

За даними Мінсім’ї, в шести областях, що постраждали від стихійного лиха оздоровлення потребують 13 тис. 669 дітей.

«Дані можуть змінюватися з урахуванням дітей, чиї батьки поки що не наважуються давати дозвіл на оздоровлення своїх дітей за межами області», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр повідомив, що з сьогоднішнього дня починається оздоровлення родин з дітьми дошкільного віку.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО високо оцінила роботу міністерства та його структурних підрозділів, зазначає прес-служба Мінсім’ї.