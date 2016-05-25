Лише 9 марок вершкового масла з 25 відповідають стандартам якості

Лише 9 торгових марок вершкового масла з 25 протестованих у лабораторіях державного підприємства «Укрметртестстандарт» у рамках дослідження, проведеного громадською організацією «Громадський контроль захисту прав споживачів», відповідають стандартам якості, решта є фальсифікатом.

Про це під час круглого столу повідомила заступник голови правління зазначеної громадської організації Ольга Котехова.

«Ми відібрали 25 зразків масла, з них 16 виявилися фальсифікатом. Що мається на увазі під словом фальсифікат: ми бачимо упаковку, на якій написано «Масло», але, коли ми проводимо дослідження в «Укрметртестстандарт», ми отримуємо результат, що це «нібито масло» містить в собі немолочні жири», - сказала Котехова.

За її словами, дослідження проводилося з січня по травень цього року. Зразки були відібрані у відомих торгових мережах, які працюють по всій Україні, а також у регіональних мережах у Полтавській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Котехова відзначила загальну тенденцію до збільшення частки немолочних жирів у фальсифікаті.

Читайте такожТретина пастеризованого молока в Україні не відповідає стандартам якості«За два роки нам траплялися зразки з вмістом немолочних жирів 15-20%, максимум 50%, то зараз цифри починаються від 21% (і це найпорядніші виробники) і далі 50%, 78%, 98%, 100%», - сказала експерт, наголосивши, що фальсифіковане масло в основному виробляють не дуже відомі підприємства.

Вона відзначила, що, якщо виробник застосовує при виробництві свого продукту немолочний жир, але при цьому класифікує його як масло і не відображає на упаковці вміст такого забороненого компонента, то в цьому разі неможливо відстежити, яке походження має цей немолочний жир і чи є він безпечним для вживання. Котехова припустила, що на завод така сировина надходить нелегально.

При цьому експерт відзначила, що 200 г виробленого з молока масла не можуть коштувати дешевше 23 грн., виходячи з розрахунку, що тільки необхідні для виробництва такої кількості масла 4,6 літра молока в середньому обходяться заводу в таку суму.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Науково-дослідний центр споживчих експертиз «Тест» презентував аналогічне дослідження 11 марок вершкового масла, з яких фальсифікатом виявилися 7 зразків.