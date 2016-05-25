Кабмін схвалив законопроект про зниження цін на ліки
Схвалений законопроект про лібералізацію ринку лікарських засобів.
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про лібералізацію ринку лікарських засобів, який передбачає полегшення реєстрації препаратів, які вже пройшли сертифікацію в державах Європейського Союзу, США, Швейцарії, Австралії, Канади та Японії, а також зниження цін на препарати всередині країни.
“Цей законопроект погоджений і збалансований, його потрібно просто прийняти. ... Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
При цьому Гройсман зазначив, що в разі ухвалення законопроекту Верховною Радою зміни на ринку лікарських засобів відбудуться негайно, а ціни можуть значно знизитися.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 квітня прийняв ряд необхідних рішень для дерегуляції ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні. Зокрема, було прийнято спеціальну постанову уряду - про дерегуляцію ринку ліків, а також подано законопроект, що відкриває доступ ліків, вироблених в ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді та Японії, на український ринок.
Читайте такожФармгалузь в Україні буде повністю дерегульована - Гройсман Також було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які знаходяться під контролем з трансферного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника.