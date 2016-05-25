Кабмін схвалив законопроект про зниження цін на ліки

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про лібералізацію ринку лікарських засобів, який передбачає полегшення реєстрації препаратів, які вже пройшли сертифікацію в державах Європейського Союзу, США, Швейцарії, Австралії, Канади та Японії, а також зниження цін на препарати всередині країни.

“Цей законопроект погоджений і збалансований, його потрібно просто прийняти. ... Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

При цьому Гройсман зазначив, що в разі ухвалення законопроекту Верховною Радою зміни на ринку лікарських засобів відбудуться негайно, а ціни можуть значно знизитися.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 квітня прийняв ряд необхідних рішень для дерегуляції ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні. Зокрема, було прийнято спеціальну постанову уряду - про дерегуляцію ринку ліків, а також подано законопроект, що відкриває доступ ліків, вироблених в ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді та Японії, на український ринок.

Читайте такожФармгалузь в Україні буде повністю дерегульована - Гройсман Також було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які знаходяться під контролем з трансферного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника.