Новий спосіб схуднути

Дорослі люди, які страждають від ожиріння, можуть скинути зайву вагу в два рази швидше, поєднуючи низькокалорійну дієту із вживанням на сніданок курячих яєць. Такий висновок міститься в статті, опублікованій групою американських вчених в International Journal of Obesity.

Автори статті перевіряли припущення, що якщо з`їдати на сніданок два яйця замість звичайних для американців пончиків (bagel), то при тій же калорійності такий сніданок може більше сприяти втраті ваги у охочих схуднути.

У експерименті брали участь 152 добровольці - чоловіки і жінки від 25 до 60 років з надмірною вагою або ожирінням різного ступеня (з індексом маси тіла від 25 до 50 при нормі від 18,5 до 25).

Випробовуваних розділили на чотири групи. Дві з них посадили на дієту з пониженим вмістом калорій. При цьому одна група вживала на сніданок два яйця, а друга - таку ж по енергетичних параметрах порцію пончиків. Дві інші групи не дотримувались дієти, але на сніданок також харчувалися яйцями або пончиками.

rian.ru