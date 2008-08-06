Фаст-фуд: міфи і реальність

У яких тільки гріхах не звинувачують фаст-фуд. Він і канцерогенний, і викликає звикання, і веде до ожиріння, і взагалі нічого спільного з раціональним харчуванням не має.

Канцерогенність

При згадці про вміст в продукті канцерогенних речовин потрібно розуміти, що йдеться не про склад самого продукту, а про низьку технологію його приготування.

Канцерогени можна знайти і в домашніх копченостях – рибі або м`ясі, або в печені, приготованій на перегорілому маслі. Претензії потрібно пред`являти не до самої їжі, а до способу приготування. У одному ресторані масло поміняють, в іншому на ньому посмажать страву 10 разів. Технологія приготування продукту різна для кожного конкретного виду масла. Звичайно, якщо одне і те ж масло використовувати нескінченно, можливо утворення канцерогенних речовин.

Якщо за технологією потрібно смажити продукт 5 хвилин, а його смажать 8, то це вже порушення процесу.

Звикання

Тепер розглянемо звинувачення в тому, що у фаст-фуд додають харчові добавки, які «підсаджують» нас саме на такий тип харчування, викликаючи звикання.Харчові добавки використовуються практично у всіх продуктах харчування промислового виробництва, які ми їмо. Сюди входять ароматизатори, фарбники, стабілізатори, розпушувачі, антиоксиданти, консерванти. Але вони не викликають звикання.

Не можна перетворювати фаст-фуд на свій постійний раціон харчування, як це роблять багато американців. Швидка їжа не може похвалитися збалансованістю змісту білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів. Ви в надлишку одержуєте вуглеводи і жири, тоді як організму потрібне все інше теж. Американці вже пожинають плоди своєї любові до фаст-фуду – число людей хворих на ожиріння з кожним днем все збільшується.

Недивно, що надмірною вагою страждають і діти: набагато швидше і комфортнее для батьків швиденько заштовхати в дитину гамбургер, чим корпіти над домашнім курячим супом. Проте, перш ніж зайти у фаст-фуд, подумайте про те, що дитячому і підлітковому організму, що росте, необхідні всі корисні речовини для нормального функціонування організму.

Фаст-фуди привертають нас скоріше психологічно. Коли людина голодна, красиве оформлення (а на нього робиться великий наголос) – лист салату, огірочок, золотиста картопелька виглядають вельми привабливо. До того ж, швидка їжа вгамовує голод, плюс ви приходите в затишне приміщення з ненав`язливою музикою, хорошим сервісом.

Захоплюватися швидкою їжею, значить, забезпечити собі незбалансоване харчування, а значить і порушення роботи шлунково-кишкового тракту і швидке ожиріння.

У кожного є вибір, вам вирішувати, вгамовувати голод "на швидку руку" чи дотримуватися здорового режиму харчування.

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