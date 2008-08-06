Епідемситуація у постраждалих від повені регіонах стабільна

Епідемічна ситуація в усіх 6 постраждалих від повені регіонах керована та стабільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я повідомив в. о. першого заступника міністра - головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

За його словами, вжито додаткові заходи, зокрема підготовлено спеціалізовані групи найдосвідченіших фахівців-практиків. “Вони працюватимуть у підтоплених районах вахтовим методом, надаючи потерпілому населенню медичну допомогу”, - сказав А.ПОНОМАРЕНКО.

Він також зауважив, що найближчим часом буде створена велика консультативна група вчених-епідеміологів, які приїжджатимуть з Києва для надання допомоги.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я України, голова оперативного штабу Володимир ЮРЧЕНКО наголосив, що ситуація щодо надання медичної допомоги населенню у постраждалих від повені регіонах врегульована.

“Міністерством охорони здоров’я створено оперативний штаб з організації та координації медичних заходів і служб щодо наслідків повені у 6 областях України. З 23 липня до сьогодні розгорнуто оперативні штаби, задіяно оперативні плани по надзвичайним ситуаціям”, - наголосив він.

В.ЮРЧЕНКО запевнив, що виділено понад 45% резервних місць ліжкового фонду для госпіталізації хворих, які ймовірно вимагатимуть стаціонарної допомоги через соматичні або інфекційні хвороби. “На сьогодні виявлено 2 тис. 425 хворих, з них 351 дитина, госпіталізовано за увесь період 335 осіб, з них 83 дитини”, - сказав В.ЮРЧЕНКО.

Водночас директор Департаменту розвитку медичної допомоги Мирослава ЖДАНОВА наголосила, що 30-35% осіб госпіталізовані за соціальними показниками. “Це старі самотні люди, за якими нема кому доглядати”, - сказала вона.

В.ЮРЧЕНКО спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що у зоні лиха зросла кількість інфарктів та інсультів. “Це неправда. Міністерство готове надати достовірну інформацію щодо цього”, - зауважив він.

В.ЮРЧЕНКО вважає, що найбільшою проблемою у постраждалих від повені регіонах є забезпечення водою. “Ця робота є надзвичайно важливою, оскільки у зоні лиха усі колодязі - підтоплені і потребують відповідних дій від служб МНС та МОЗ. Через те, що ця робота є поетапною і потребує певного часу, сказати, коли ця робота завершиться, сьогодні ніхто не може”, – повідомив він.